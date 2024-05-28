Van'da 129 Kilogram Uyuşturucu ve Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 129 Kilogram Uyuşturucu ve Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van\'da 129 Kilogram Uyuşturucu ve Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen hafta toplamda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 38 operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı ve 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin ve 13 kilo 549 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi.

28.05.2024 12:29
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen 38 operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram sentetik uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Van, Güvenlik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 129 Kilogram Uyuşturucu ve Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 129 Kilogram Uyuşturucu ve Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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