Van'da farklı suçlardan aranan 167 kişi yakalandı, 58'i' cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 8-15 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 167 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında toplamda 192 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58'i cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 3 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 yivsiz av tüfeği, 42,76 gram sentetik uyuşturucu, 37,6 gram esrar, 1,1 gram eroin ve 10 sentetik hap ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da 167 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?