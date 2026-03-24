Van\'da 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüceler Mahallesi'nde yapılan operasyonda 4 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.