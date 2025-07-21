Van'da 66 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 66 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 72 bin 24 kişi ile 70 bin 138 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 63 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 3 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 66 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.