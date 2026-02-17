VAN\'da 78 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında, 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışması sürüyor. Bu kapsamda ihbar sonrası Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi kırsalında arazi araması yapıldı. Arama-taramada; araziye gizlenmiş 43 kilo 935 gram skunk ile 34 kilo 595 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.