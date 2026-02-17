VAN\'da 78 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışması sürüyor. Bu kapsamda ihbar sonrası Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi kırsalında arazi araması yapıldı. Arama-taramada; araziye gizlenmiş 43 kilo 935 gram skunk ile 34 kilo 595 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
