Van'da altın kaplama zincir satan 6 şüpheli 412 bin TL iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da altın kaplama zincir satan 6 şüpheli 412 bin TL iddiasıyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da altın kaplama zincir satan 6 şüpheli 412 bin TL iddiasıyla gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın diye satan 6 şüpheli, 412 bin TL haksız kazanç iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramada 303 bin 681 TL ile altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 3 ayrı kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak sattıkları ve bu yolla toplam 412 bin TL haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda altın ve ziynet eşyası ile para ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, İpekyolu ilçesindeki 3 ayrı kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak satarak toplam 412 bin TL haksız menfaat elde ettikleri değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve kullandıkları araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 303 bin 681 TL ve 350 avro, 5 adet ata altın ile 3 adet 1 gram altın ele geçirildi. Ayrıca altın bilezik, kolye, zincir, küpe ve çeşitli altın parçalarının yanı sıra 1 kol saati, 6 cep telefonu ile çok sayıda banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonda yakalanan 6 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
İpekyoluGüvenlik3. SayfaGüncelVanSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Galatasaray’da sürpriz 11
Galatasaray'da sürpriz 11
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 19:21:59. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da altın kaplama zincir satan 6 şüpheli 412 bin TL iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei