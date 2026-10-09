Van\'da altın kaplama zincir satan 6 şüpheli 412 bin TL iddiasıyla gözaltına alındı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 3 ayrı kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak sattıkları ve bu yolla toplam 412 bin TL haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda altın ve ziynet eşyası ile para ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, İpekyolu ilçesindeki 3 ayrı kuyumcuya altın kaplama zincirleri gerçek altın olarak satarak toplam 412 bin TL haksız menfaat elde ettikleri değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve kullandıkları araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 303 bin 681 TL ve 350 avro, 5 adet ata altın ile 3 adet 1 gram altın ele geçirildi. Ayrıca altın bilezik, kolye, zincir, küpe ve çeşitli altın parçalarının yanı sıra 1 kol saati, 6 cep telefonu ile çok sayıda banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonda yakalanan 6 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.