Van\'da aranan 8 şüpheli yakalandı

Van'da yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda kent genelinde dün yapılan çalışmalarda 5 bin 973 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıldı.
Kontrollerde farkı suçlardan haklarında arama kaydı ve toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
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