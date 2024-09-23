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Van'da Beyin Cerrahisi Eğitimi

Van\'da Beyin Cerrahisi Eğitimi

Van'da yapılan kursta beyin cerrahları, asistanlara koyun kafatası üzerinde ameliyat tekniklerini öğretti.

23.09.2024 13:50
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Türkiye'nin dört bir yanından ve Azerbaycan'dan Van'a gelen beyin cerrahları, ameliyat tekniklerinin inceliklerini koyun kafatası ve omurgası üzerinde asistan doktorlara anlattı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğinin 20-22 Eylül'de düzenlediği "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi" kursu kapsamında kente gelen beyin cerrahları, yaptıkları sunumlarla mesleki deneyimlerini asistan doktorlarla paylaştı.

Etkinliğin son gününde asistan doktorlar, uzman cerrahlardan 50 koyun kafatası ve omurgası üzerinden beyin ameliyatlarının tekniklerini ve cerrahi aletleri kullanma yöntemlerini öğrendi.

"Bu işlemleri kadavrada üzerinde yapmak daha anlamlı"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görev yapan Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, AA muhabirine, üç gün süren eğitime farklı şehirlerden doktorların katıldığını söyledi.

Çok anlamlı bir programa ev sahipliği yaptıklarını belirten Aycan, "Kursun en büyük özelliği hem teorik hem de pratik bilgiler bir arada veriliyor. Eğitimlerde farklı cerrahi yöntemleri anlattık. Ameliyatlarda kafatasını kaldırdığında beyin zarının hasar görmemesi gerekiyor. Bunun için tecrübe lazım. 2-3 yıllık asistanlar bu işlemi yavaş yavaş yapıyor. Burada kafatasını açma tekniğini öğretmeyi amaçladık. Cerrahi aletleri kullanarak beyinde bir delik açtık. Bu işlemleri kadavrada üzerinde yapmak daha anlamlı. Asistanlarımız için çok verimli oldu." dedi.

50 koyun kafatasının ve omurgasının eğitim için hazırlandığını bildiren Aycan, şunları kaydetti:

"Masalara kafatası ve omurga kemikleri bırakıldı. Dokuya, beyin zarına zarar vermeden işlem yapmaya çalıştık. Pratik çalışmalar yapılıyor. Beyin ameliyatlarının tüm inceliklerini uzman hocalarımızla anlatmaya çalıştık. Bu açıdan çok yararlı bir kurs oldu. 25 yıldır düzenlenen pediatrik kurslar içinde ilk defa kadavra kullanıldı. Eğitimin ilimizde verilmesini çok anlamlı ve güzel buluyorum. Kafatası kemiğinin görüldüğü yer üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Omurgada ise bütün yumuşak dokular kaldırıldı. Omurga tümörlerinde kemiği kaldırıyoruz. İşlem yaparken omurilik zarının da zarar görmemesi gerekiyor. Asistanlarımız, eğitim sayesinde el becerilerini geliştiriyor, duayen hocalarımızdan kadavra üzerinde öğrenme fırsatı buluyor. Koyun kafataslarını daha kolay temin ettiğimiz ve insan kafatasına yakın olduğu için tercih ettik."

Derneğin Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı Volkan Etuş ise ülkenin dört bir yanından beyin cerrahlarının katılımıyla çok anlamlı bir programın düzenlendiğini dile getirdi.

Türk Nöroşirürji Derneğinin her yıl farklı bir ilde program düzenlediğini belirten Etuş, "Çocukluk çağındaki beyin ameliyatlarıyla ilgili tekniklerde kafatası nasıl açılmalı, omurgaya nasıl girilmeli, asistanlarımıza bununla ilgili teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı olarak eğitim vermeye çalıştık. Etkinliğimize Azerbaycan'daki beyin cerrahları da katıldı. Bütün temsilciler burada ve ben dönem başkanı olarak buradaki tüm hocaların da son derece memnun olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yüksek katılımın olması beni çok mutlu etti. Türk beyin cerrahisi için çok büyük bir kazanç." diye konuştu.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde görevli asistan doktor İrem Nur Altun ise kursun çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Koyunun kafatası ile omurgası üzerinde çalışma yapmak bize ayrı bir tecrübe sağladı. Çok önemli bilgiler öğrendik. Ameliyatlarda beyin zarına ve dokularda zarar verilmemesi gerekiyor. Ameliyatların incelikleri anlatıldı." ifadelerini kullandı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Şeyma Ürkmez de "Ülkemizin duayen cerrahları tecrübelerini aktardı. Çok faydalandık. Kurs çok verimli geçti." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Beyin Cerrahisi Eğitimi - Son Dakika

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