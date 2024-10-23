Van'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Deprem Şehitleri Anıldı

Van\'da Deprem Şehitleri Anıldı

Van'da 2011 depreminde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı, dua ve karanfil bırakıldı.

23.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 13. yılında, Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi.

Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa katılan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Zafer Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaymakam Karaloğlu, 13 yıl önce meydana gelen depremde yaşamını yitirenleri anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Depremlerin doğal afetler olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Depremlere hazırlıklı olmak için devletimizin yönetmenlikleri ve kanunlar nezdinde gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Depremin 13. yılı dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Geride kalan yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. 2011'deki depremde büyük bir birlik ve beraberlik mesajı verdik. 24 saat geçmeden tüm illerimiz ve ilçeler, Erciş'e, Van'ımıza destek olmak için seferber oldular. 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük. Biz kadim bir milletiz. Her zaman acısı olan insanların yanındayız. Katil İsrail'in Filistin'de yaptığı zulüme karşı hepimiz biliyoruz ki Türkiye'den başka hiçbir devlet yüksek sesle konuşmuyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:31:03. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.