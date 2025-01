Van\'da eşini kaybeden ihtiyaç sahibi 51 kadın, konutlarına kavuştu

Güncel

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar (EVEK)' projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılan 51 konutun anahtarları, Vali Ozan Balcı'nın katıldığı törenle, hak sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Van Valiliği'nin destekleriyle TOKİ tarafından 'Eşi Vefat etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar (EVEK)' projesi kapsamında, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan, doğal gaz hattı çekilmiş ve her bir dairesi 100 metrekare olan 51 konutun yapı tamamlanıp, ailelere teslim edildi. Van Valisi Ozan Balcı, Vali yardımcıları Önder Koç ve Musa Göktaş, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile ilgili kurum müdürleri de anahtar teslim törenine katıldı. Vali Ozan Balcı, anahtarlarını teslim ettiği ailelerle sohbet etti. Konutları tek tek gezen Vali Balcı, buradaki aileler için 1, okula gidecek öğrenciler için de 2 servis konulması talimatını verdi.

'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Vali Ozan Balcı, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 51 konutu hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Devletimizin gerçek sahibi millet. Biz Van olarak da devletimizin gerçek sahibi milletimizin her zaman yanındayız. Kent olarak bunu bir aile şeklinde yaşıyoruz. Bizim asıl işlerimiz vatandaşın derdine derman, yarasına merhem olabilmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek. Bu kapsamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler, garibanın, fakirin, fukaranın, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin, özellikle de eşini kaybetmiş ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanındayız. Devletimizin bütün imkanlarını, olanaklarını onlar için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki amacımız şu; eşini kaybetmiş ihtiyaç sahiplerine yönelik, Cumhurbaşkanımızın kararı doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleri ve yerel imkanlarla beraber yaptığımız 51 dairemiz var. Onları teslim ettik. Binalar çok güzel oldu. Emeği geçen arkadaşlarıma, mimarlarımıza, mühendislerimize, ustalarımıza ve işçilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu ailelerimizin evlerine kavuşabilmesi için talimatları olan Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda canla başla çalışıyoruz. Fakirin, fukaranın kazanının kaynaması, sobasının yanması bizim için elzem. Devletimizin imkanlarını da kullanıyoruz. Devlet olarak ve devletimizin imkanları olarak her zaman fakir, fukara, gariban ve kimsesizin yanındayız."

'KİRADAN KURTULDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'

Evinin anahtarını teslim alan Hasibe Manay ise daha önce oturduğu dairenin kiralık olduğunu, şimdi ise evine kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Eşimi kanserden 3 ay önce kaybettim, 5 çocuğum var. Kiracıydım ve çok perişan haldeydim. Bu konuda bizlere yardımcı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlık ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bizi kötü evlerden kurtarıp buraya getirdiler çok mutluyuz" dedi.