100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika
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Yerel

100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Erzincan'da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor. Besici, "Artık 5-6 ay çoban tutmamız gerekirken kendi çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki çocuklardan çoban gibi verim alamıyoruz." dedi.

15.04.2025 09:33  Güncelleme: 10:54
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Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besicileri çoban bulma telaşı sardı. Uzun kış mevsimini atlatan besiciler sürülerini otlatmak için meralara çıkardı. Besiciler 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta ve çobanlara maaş vermekte güçlük yaşıyor.

100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

"ÇOCUKLARIMIZLA BU İŞİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye'nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan'da da yaşandığını belirten besici, "Çobanların aylık maliyetleri 100 bin liradan aşağı değil. Ayrıca çobanların yeme, içme, sigara, barınma ve geri gittiklerinde peynir, yoğurt, yün gibi ihtiyaçlarını da vermek zorunda kalıyoruz. Onun için çoban tutmak zor oldu. Artık 5-6 ay çoban tutmamız gerekirken kendi çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çoban yerine 2-3 çocuk gönderiyoruz ancak bir çobanın işini yapabiliyorlar. Tabii ki çocuklardan çoban gibi verim alamıyoruz. Çobanlar daha verimli oluyor. Ama ne yapalım çobanlara o parayı verecek gücümüz yok." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa kemal ünal:
    Yalanınızı yiyim 100 bine adam bulamıyormuş 27 3 Yanıtla
  • imre Tökeli:
    Yalan degil dogru. Beni aradilar 100 bin teklif ettiler ben de "Medya'da haber olursam"kabul ederim dedim..Malum Türk Medyasi haber sıkıntîsı çekiyor ondan yani 15 3 Yanıtla
  • aragorn:
    ZİYAAAAAAAAAAAA 9 1 Yanıtla
  • Selçuk Durgel:
    demekki neymiş yapılacak iş değilmiş 7 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    kendiniz niye yapmıyorsunuzda 100 binliranız size kslsın. 7 1 Yanıtla
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