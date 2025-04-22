Van\'da Gazze İçin Protesto

Van'da sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Gazze'de soykırım var", "İnsan insana karşı nasıl bu kadar acımasız olur dede", "Gazze direnişini selamlıyoruz", "Katil İsrail'e karşı söz değil icraat istiyoruz" ve "Acımız sonsuz, direnişimiz ölümsüz" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sağlık çalışanları ve öğrenciler adına açıklama yapan Van YYÜ Genç Hekimler Topluluğu Başkanı ve tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Cemil Kaya, İsrail'in Filistin'de 70 yıldır sürdürdüğü saldırı ve işgal politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli bir şekilde artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine çevirdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Filistin'de 2 milyonu aşkın insanın dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda. Elektrik, su, gıda, ilaç, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi yaşamak için gereken temel ihtiyaçlar katil İsrail tarafından yok denecek düzeye getirilmiştir. Gazze'de annelerin, babaların bakmaya kıyamadığı çocukları yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitiriyor. Çocuklar yetim kalıyor. Bir parça ekmeğe muhtaç olan Gazzeli kardeşlerimiz çimenden yemek yapıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, 80'den fazla sağlık merkezini vurdu, 140'tan fazla ambulansı yok etti. Bu sayıları ifade ederken içimiz kan ağlıyor. Hastane, ambulans bombalamak nasıl bir kanunsuzluk, vahşilik akıl ermiyor. Sağlık merkezlerinin bombalanması bize defalarca bunun bir savaş değil soykırım olduğunu gösterdi."

Açıklamanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.