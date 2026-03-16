Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Gözaltı

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-15 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 14 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 408 litre akaryakıt, 74 cep telefonu, 10 bin 703 sigara, 4 elektronik sigara, 268 ilaç, 1248 cinsel içerikli ürün, 24 kol saati, çek ve pasaport ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
