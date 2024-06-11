Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden biri tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3-9 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 50 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 100 puro, 570 sentetik ecza, 3 litre alkol, 7 kilo 3 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 35 elektronik sigara, 740 kilogram çay, 16 cep telefonu ve 5 bin 293 bandrolsüz sigara ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 94 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Van'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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