Van\'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

VAN'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Çaldıran ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Demircik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Veysel Karadeniz'in kontrolünü yitirdiği 34 EVP 322 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonetin şoförü Karadeniz ve yanındaki Adnan Çiçek ile Muhammet Ensari Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.