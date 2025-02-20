Van'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaların İmdadına Yetişti - Son Dakika
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Van'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaların İmdadına Yetişti

Van\'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaların İmdadına Yetişti

Van'ın kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı, hastaların ulaşımını zorlaştırdı. Çatak ilçesindeki bir hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişerek yol açtı ve hastayı hastaneye ulaştırdı.

20.02.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
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Van'ın kırsal mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan yollardaki hastaların imdadına karla mücadele ekipleri yetişiyor. Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar için yakınları yardım istedi. Bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, mezra yolunu açarak hastaya ulaştı. Yolun açılmasıyla birlikte mezraya gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan Nar, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nar'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, hasta yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaların İmdadına Yetişti - Son Dakika

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