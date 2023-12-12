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Van'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika
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Van'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü Anıldı

Van'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750'nci Vuslat yıl dönümü İpekyolu Belediyesi tarafından sergi, sema programı ve müzik dinletisi ile anıldı. Etkinlikteki semazen gösterisi büyük ilgi gördü.

12.12.2023 - 22:48,
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VAN'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi 750'nci Vuslat yıl dönümünde İpekyolu Belediyesi tarafından sergi, sema programı ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlikteki semazen gösterisi ilgi topladı.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarındaki Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine, yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şebiarus' dediği için de Mevlevilik'te, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şebiarus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor. Van'da da İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, sema töreni ve müzik dinletisiyle Mevlana Celaleddin-i Rumi 750'nci Vuslat yıl dönümünde anıldı. İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Sanat Parkı'nda düzenlenen anma etkinliği, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Etkinliğe İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman ve davetliler katıldı. Kahraman, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli personel Burcu Bulut'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Mevlana'nın 750'nci Vuslat Yıl dönümünde 2023'ün 'Mevlana Yılı' ilan edildiğini belirten Kahraman, Biz de İpekyolu Belediyesi olarak Mevlana'nın anısını yaşatmak adına anma etkinliği düzenledik. Etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

'MEVLANA HAZRETLERİ ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞER'

Anma etkinliğini organize eden Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Burcu Bulut ise Mevla'nın toplum için çok kıymetli bir değer olduğunu belirterek, Bu sergiyi hazırlarken Mevlana'nın 7 öğüdünü duvara astığımız tablolara yazdırdık. Mevlana'nın bütünleştirici etkisini semazen gösterisi ile de yaşatmaya çalıştık. Çünkü bir sözü var. 'Her ne olursan ol gel' sözüyle ne kadar güçlü olduğunu da tasarımlarla da göstermeye çalıştık. Sergimizde naht sanatından çeşitli tablolar da yer aldı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750'nci Vuslat yıl dönümünde sergi, semazen ve müzik dinletisiyle andığımız için çok mutluyuz diye konuştu. Mevlana'nın tablolardaki sözlerini dikkatlice okuyan davetlilere, Mevlana çorbası da ikram edildi. (DHA)

Van\'da Mevlana Celaleddin-i Rumi\'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü Anıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika
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