Van\'da Sahte Plaka Operasyonu

Van'da Tuşba ilçesinde sahte plaka basıp sattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "resmi belgede sahtecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu sahte plaka basımı yaparak sattıkları tespit edilen F.S, Y.T, B.H. ve S.Ç'nin ilçedeki ikametlerinde yapılan aramada sahte plaka baskı makinesi, plaka boyama makinesi, 6 plaka baskı kalıbı, 778 metal harf ve rakam kalıbı, basılmış 138 sahte plaka, 30 plakalık, 5 litre akrilik plaka boyası, 390 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.