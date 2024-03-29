Van\'da sel felaketinin yaşandığı mahallede taşkın koruma tesisi inşa edildi

Van'da sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde inşa edilen "taşkın koruma tesisi", vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesini sağladı.
İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki mahallede 31 Temmuz 2021'de yaşanan selde 6 ev yıkıldı, 32 ev kullanılamaz hale geldi, yüzlerce hayvan telef oldu.
Yaşanan selin ardından tüm kurumların seferber olduğu Esenyamaç Mahallesi'nde, evi zarar görenler için konteynerler kuruldu, mahalle sakinlerine Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Türk Kızılay koordinesinde gıda, battaniye, yemek, kıyafet yardımında bulunuldu.
Bölgede sel felaketinin tekrar yaşanmaması ve vatandaşların daha güvende olması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce taşkın koruma tesisi yapımına başlandı.
Yapımına geçen yıl başlanan tesis, 4 yerinde dökme menfez, 2 tersip bendi, 2 ıslah sekisi, 1750 metre beton duvar ve 1750 metre korkuluk yapıldı.
Taşkın önleme tesisi, vatandaşların daha güvenli hissetmesinin yanı sıra bölgedeki su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak.
"Mahalle sakinlerinin can ve mal emniyeti sağlanmış oldu"
DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, tesisin tamamlanmasıyla yaşanabilecek taşkınlara karşı bölgenin daha güvenli hale geldiğini söyledi.
Mahalle sakinlerinin tesisin yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Şahna, şöyle konuştu:
"Şu anda Van'ımızda, belki il bazında dahi olmayan bir tesisimizi bu köyümüze bitirerek bölge insanının hizmetine sunmuş durumdayız. Projemiz 33 milyon liraya mal olmuştur. Gerek Van için gerekse Esenyamaçlılar için bu tesisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2023 yılı sonu itibarıyla bitirilen tesisimiz ile o bölgede yaşayanların, mahalle sakinlerinin can ve mal emniyeti sağlanmış oldu. Geçmişte düzensiz akışlı olan deremizde ne yazık ki 700-800 hayvan telef olmuş, derenin etrafındaki evler de taşkınlardan etkilenerek yıkılmış, kullanılamaz hale gelmişti. O dönemde büyük acılar yaşandı. Bugün ise her türlü taşkın olayına cevap verebilecek, güvenlik oluşturabilecek bir tesis yaparak bölge insanımızın yüzünü güldürmüş ve güvenini sağlamış durumdayız."
"Ülkemizle, Cumhurbaşkanımızla her zaman övünmeliyiz"
Esenyamaç mahalle muhtarı Ayhan Korkmaz ise 2021'de bölgede sel felaketinin meydana geldiğini, insanların büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.
O günleri unutamadıklarını ifade eden Korkmaz, "Devletimizin bütün kurumları Esenyamaç için seferber oldu. Herkes Esenyamaç için imkanlarını seferber etti. Ülkemizle, Cumhurbaşkanımızla her zaman övünmeliyiz. Yapılan hizmetleri görüyoruz. Taşkın koruma tesisi mahallemiz için önemli bir hizmet oldu. Taşkın koruma tesisimiz, saniyede 7 milyon metreküp suyu tahliye edebilecek şekilde inşa edildi." dedi.
Daha önce yağmurlu havalarda insanların evlerinde barınamadığını anlatan Korkmaz, "İnsanlar daha güvenli yerlerdeki yakınlarının evine gidiyordu. Taşkın koruma tesisi yapıldıktan sonra insanlarımız huzurlu şekilde korkmadan hayatlarına devam ediyorlar. Rabbim devletimize zeval vermesin. Rabbim devletimizin gücünü artırsın. Vatandaş olarak devletimize minnettarız." ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Suhyetin Uğur, "Devlet bize yardım etti. Bu kanalı yaptılar. Bu duvarın yapılmasından sonra selden korkmuyoruz. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.
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