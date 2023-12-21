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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 234 gram sentetik uyuşturucu ve 4,73 gram esrar ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bunlardan biri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, diğerleri ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem gördü.

Van\'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı
21.12.2023 - 22:47,
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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 234 gram sentetik uyuşturucu, 4,73 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Van, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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