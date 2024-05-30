Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde marfan sendromlu bir hastaya mitral kapak ve aort kök değişimi ameliyatı yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın yakın takibinin yapılacağını belirtti. Hastanın da ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hemşirelere teşekkür ettiği bildirildi.

30.05.2024 10:39
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde mitral kapak ve aort kök değişimi ameliyatı gerçekleştirildi.

Özalp ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki marfan sendromlu Şakir Serpil, bir ay önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye başvurdu.

Yapılman tetkiklerde aort damarlarda genişleme ve iki kalp kapağında çürüme tespit edilen Serpil, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Murat Sezgin ve Operatör Doktor Hülüsi Helvacı tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşak 4 saat süren operasyon sonucu hastanın mitral kapak ve aort kök değişimi işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Sezgin, hastanın 2 kalp kapağını, aort damarını ve aort kökünü değiştirdiklerini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Sezgin, "Hem mitral kapakta hem aort kapakta hem de aort damarında ileri derece genişleme vardı. Yapılan hazırlıkların ardından hastamızı hemen ameliyata aldık. Bu ameliyat tıp fakültesinde gördüğümüz ismiyle en zor ameliyatlarımızdan bir tanesidir. Mitral kapak replasmanı (MVR) işlemi yaptık. Bentall ameliyatı yaptık. Bentall ameliyatı da aslında her merkezde yapılan bir ameliyat değildir. Biz aort kökü, aort kapağını ve koroner aortu besleyen ana damarları üçünü birden değiştiriyoruz. Artı mitral kapakta da ileri derecede çürüme, yetmezlik vardı. Biz bu sefer mitral kapağını değiştirdik." diye konuştu.

Helvacı ise hastanın kalple ilgili farklı sıkıntıları ortaya çıkınca ameliyat kararı aldıklarını ifade ederek, "Gerçekleştirdiğimiz ameliyat çok başarılı geçti. Bir sıkıntı olmadı. Hasta da erken dönemde makinadan ayrıldı ve bir sıkıntı yaşamıyor. Bundan sonraki hayatında da belli zorluklar yaşayacaktır. Özellikle karın damarlarında belli sıkıntılar beklenebilir. Hastamızın yakın takibini yapacağız." dedi.

Ameliyatın başarılı geçmesinin mutluluğunu yaşayan Serpil de ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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