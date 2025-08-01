Van Gölü Canavarı Heykeli 350 Bin Liraya Satıldı - Son Dakika
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Van Gölü Canavarı Heykeli 350 Bin Liraya Satıldı

Van Gölü Canavarı Heykeli 350 Bin Liraya Satıldı
01.08.2025 11:29
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İranlı heykeltıraş Ali Mutii, 600 kg demirle yaptığı heykeli 350 bin liraya sattı, ilgi gördü.

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii'nin hurdacılardan topladığı 600 kilogram demirlerden tasarladığı "Van Gölü Canavarı" heykeli, 350 bin liradan alıcı buldu.

2016'da Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başlayan 56 yaşındaki heykeltıraş Mutii, Tuşba ilçesindeki Marangozlar Sitesi'nde kurduğu küçük atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürüyor.

Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destekle tanınan Mutii'nin hurdacılardan topladığı 600 kilogramlık demir parçalarından yaptığı "Van Gölü Canavarı" heykeli kısa sürede ilgi gördü.

Vida, cıvata, motor parçası, inşaat demiri ve çivi kullanılarak yapılan 5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğindeki sembolik heykel, 350 bin liradan bir işletme sahibine satıldı.

Van Kalesi'nin karşısında yöresel yemeklerin hazırlandığı işletmenin önünde sergilenmeye başlanan heykel, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki tarihi kalıntıları ziyaret eden ve işletmeye gelenler, dinozora da benzetilen heykelin önünde fotoğraf çekiyor ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

"Eski araçlardan 600 kilogram demir topladım"

Heykeltıraş Mutii, AA muhabirine, çocukluğundan beri heykel sanatıyla uğraştığını söyledi.

Hurda demirlerle heykel yaptığını belirten Mutii, "Van'da yaklaşık 150 parça heykel yaptım. Bunlardan biri de Van Gölü Canavarı. Burada efsane olmuş fikri heykele dönüştürmek istedim. Eski araçlardan 600 kilogram demir topladım. 3 ay boyunca uğraştım ve tamamladım. Bir gün Van Gölü sahilinde sergiledim. Çok ilgi gördü. Satın almak istediler. Ben de sattım. Şimdi restoranın önünde sergileniyor. İnsanlar oraya gidip fotoğraf çekiyor." dedi.

"Çok olumlu dönüşler alıyoruz"

Heykeli satın alarak işletmesinin önünde sergileyen Hamza Kurt ise "Van Gölü Canavarı"nın kentle özdeşleştiğini ifade etti.

Efsanelere konu olmuş Van Gölü Canavarı'ndan son zamanlarda sosyal medyada ve festivallerde sıklıkla söz edildiğini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Van'ımızla özdeşleşen Van Gölü Canavarı heykelini görünce bahçemize getirmeye karar verdik. 1100 parça demir kullanılarak yapılmış. Gittik yerinde gördük ve çok beğendik. Birçok efsaneye konu olmuş. Dışarıdan gelen turistler, misafirlerimiz merak ettiği için burada sergilemeye başladık. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Buraya gelenler, heykelin önünde fotoğraf çektiriyor. Burada güzel anılar biriktiriyorlar. Amacımız tarihimizi, kültürümüzü tanımalarını sağlamak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü Canavarı Heykeli 350 Bin Liraya Satıldı - Son Dakika

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