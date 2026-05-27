Van Gölü'nde İnci Kefali Koruma Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde İnci Kefali Koruma Önlemleri

27.05.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, inci kefalini korumak için Van Gölü'nde fotokapan ve termal cihazlarla denetim yapıyor.

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için fotokapan ve termal cihazlar kullanıyor.

Van Gölü Havzası'nda yaşayan endemik tür inci kefalinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında, güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, akarsu yataklarında fotokapan, termal kamera ve dronlar kullanarak gece ve gündüz, kaçak avcılık faaliyetlerine karşı denetimler yapıyor.

Balıkların göç ettiği akarsu, dere yatakları, sazlık alanlar ve kaçak avcılığın yoğun olabileceği bölgeleri gözetim altında tutan ekipler, gece görüş özelliğine sahip termal cihazlarla hareketlilik tespit ettiği bölgelere müdahale ediyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

"Belirli noktalara fotokapanlar kuruldu"

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın en önemli değerlerinden inci kefalinin göç yolculuğunun devam ettiğini söyledi.

15 Nisan'da başlayan av yasağının 15 Temmuz'a kadar süreceğini belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle süreci takip etmekteyiz. Yasak boyunca kurumlarımızda personellerimiz gece ve gündüz nöbet tutmaktadır. Jandarma ekiplerimiz gece termal dronlar ile tespitlerine devam etmekte, ayrıca termal kameralar da kullanılmaktadır. Jandarma ekiplerimiz tarafından belirli noktalara fotokapanlar kuruldu. Böylelikle büyük ölçüde kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz."

"Kaçak avcılıkla mücadeleye yeni bir boyut kazandırıldı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş ise inci kefalinin bölgedeki binlerce insanın geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

İnci kefalinin endemik bir tür olduğunu dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"İnci kefalinin bugünlere gelmesinde kuşkusuz en büyük emek jandarma teşkilatına ait. Üreme döneminin başından sonuna kadar jandarma teşkilatı 7 gün 24 saat sahada çalışıyor. Gece hepimiz evimizde uyurken jandarma 24 saat dere kenarında nöbet tutuyor ve her geçen yıl koruma çalışmalarını bir adım daha öne taşıyor. Bu sene kullanılan termal dronlarla kaçak avcılıkla mücadeleye yeni bir boyut kazandırıldı. Termal dronlar sayesinde, gece balık avlayanlar tespit edilebiliyor. Jandarmanın koruduğu sadece balık değil, bu bölgedeki binlerce insanın ekmeğidir."

Kaynak: AA

Jandarma, Van Gölü, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde İnci Kefali Koruma Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:22:05. #7.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde İnci Kefali Koruma Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.