Van Gölü'nde Su Çekilmesi Kuşlara Yaşam Alanı Sağlıyor

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Van Gölü'ndeki su çekilmesi, kuşlar için yeni yaşam alanı oluyor

VAN - Van Gölü'nde kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu sazlıkların ortaya çıkması, birçok kuş türüne yaşam alanı oldu.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nde çekilmeler devam ediyor. Çekilmeyle birlikte su altında bulunan mikrobiyolitler gözle görülürken sazlık alanların kıyıda kalması ise birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda giderek artan çekilmeyle ilgili İHA muhabirine konuşan Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, suların çekilmesiyle sazlıkların ortaya çıkmaya başladığını ve bu sazlıkların yaban kuşları için yeni bir konaklama alanı oluşturduğunu söyledi.

"Bilinçsiz sondaj Van Gölü'ne zarar veriyor"

Van Gölü'nde yağışlara rağmen su seviyesinde düşüş yaşandığını söyleyen Altunkaynak, "Van Gölü'nde kasım ayına rağmen su seviyesinin belirgin bir şekilde düştüğünü gözlemledik. Bu çekilmenin en büyük nedeni, gölün besleyen su kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde yapılan sondaj çalışmaları nedeniyle kesilmesidir. Bu durumu tersine çevirmek mümkün, ancak öncelikle yapılması gereken bazı adımlar var. Üreticilerimizin daha verimli sulama yöntemlerine geçmesi büyük önem taşıyor. Bilinçsizce yapılan sondajlar, su kaynaklarını hızla tüketiyor. Bu nedenle çiftçilerimize damla sulama sistemleri gibi daha verimli ve sürdürülebilir sulama yöntemlerini tanıtmak, uygulamalarına öncülük etmek gerekiyor. Bu konuda gerekli destekleri vermeye başladık ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Çekilme kuşlara yaradı"

Van Gölü'nde suların çekilmesiyle kıyıda kalan sazlıkların kuşlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Altunkaynak, "Göl sularının çekilmesi olumsuz bir durum gibi görünse de aslında bazı olumlu yanları da mevcut. Suların çekilmesiyle sazlıklar ortaya çıkmaya başladı ve bu sazlıklar, yaban kuşları için yeni bir konaklama alanı oluşturdu. Ayrıca, bu alanda yeni yaşam alanları ve mikrobiyolitler ortaya çıkmaya başladı. Bu da görsel açıdan zengin bir doğa manzarası sunuyor ve biyoçeşitliliği artırıyor" diye konuştu.