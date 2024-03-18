Van, Muş, Hakkari ve Bitlis\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri

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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van'da Zeve Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ?Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Kahraman, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Balcı, burada yaptığı konuşmada,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen ve tarihe yön vererek zaferlere imza atan milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 109 yıl önce dünya tarihinde eşi görülmemiş büyük bir destan yazmıştır. Bugün bizlerin en büyük sorumluluğu, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal toprağı korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde bırakmaktır."

Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Programda oratoryo, sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi sunuldu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş Garnizon Şehitliğinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muş Valisi Avni Çakır, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Muş TOBB Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Öğretmenevi konferans salonunda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sahnelendi.

Törende konuşan Vali Çakır, "1915 yılında yedi düvelin birleştiği ve ülkemizi işgal planları içinde olan düşman ordusu, Çanakkale önlerine geldi. O gün tarihte eşine az rastlanılan bir kahramanlık destanı yazıldı. Dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine karşı muhteşem bir zafer kazandı. Çanakkale, aslında içinde barındırdığı ruhaniyetiyle önemli bir şehir. Bizlere düşen bu vatanı layıkıyla korumak, yüceltmek, bizden sonra güçlü birlik ve beraberliğin en üst seviyede olacağı şekilde teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

Törene, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, "Çanakkale şehitleri" ve "Şehitlerimiz" adlı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Öğrenciler tarafından gösterilerin sahnelenmesiyle son bulan programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Kent şehitliğinde düzenlenen programda saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tören, İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından okunan dua ve şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabrine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Törene Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Eren Üniversitesi (BEÜ) Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, şehit Çaprak'ın yakınları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.