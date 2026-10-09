Vang Yi, Pekin'de Pasifik heyetine Çin'in nüfuz kurma amacı taşımadığını söyledi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pasifik ada ülkelerinin temsilcilerine, ülkesinin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin jeopolitik rekabetle ilgili olmadığını, işbirliğinin nüfuz kurma amacı taşımadığını belirtti.

Çin Komünist Partisi Uluslararası Departmanından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Tonga Başbakan Yardımcısı Viliami Latu öncülüğündeki Pasifik ada ülkelerinin siyasetçilerinden oluşan heyet ile Pekin'de bir araya geldi.

Vang, görüşmede, Çin'in Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerinin karşılıklı yardım ve desteğe dayalı "Güney-Güney işbirliği" olduğunu belirterek, "Bu işbirliği ada ülkelerinin iç işlerine karışmayı, siyasi koşullar empoze etmeyi, jeopolitik rekabeti ve üçüncü tarafları hedef almıyor." ifadesini kullandı.

Üçüncü tarafları hedef almayan ilişkilerin üçüncü tarafların müdahalesine de maruz kalmaması gerektiğine işaret eden Vang, Çin'in ada ülkelerinin, kendi halklarının seçtiği, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, egemenliklerini, güvenliklerini ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediğini söyledi.

Çinli Bakan, ayrıca Tayvan'ın Çin'e dönüşünün İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan düzenin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, ada ülkeleri temsilcilerine "tek Çin" ilkesini koruma çağrısında bulundu.

Güvenlik işbirliği tartışmaları

Çin'in son yıllarda Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik alanındaki bağlarını güçlendirmeye yönelik adımları, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgede etki sahibi ülkelerin yanı sıra bazı ada hükümetlerince de Pekin'in nüfuzunu artırma çabası olarak yorumlanmıştı.

Çin'in Solomon Adaları ile Nisan 2022'de imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşması bu konudaki tartışmaları gündeme getirmişti.

Kamuoyuna açıklanmayan anlaşmaya ilişkin sızan bilgilerde, anlaşmanın, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirlemesine, kısa süreli beklemesine, lojistik ikmal ve geçiş yapabilmesine olanak sağlandığı iddia edilmişti.

Anlaşmanın ayrıca hükümete, sosyal düzeni, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer kanun koruyucu ve askeri güç talep edebilme yetkisini verdiği ileri sürülmüştü. Muhalefet, Pekin'in ülkenin iç işlerine müdahalesine olanak sağlayacağı gerekçesiyle anlaşmayı eleştirmişti.

Bir başka ada ülkesi Fiji'de hükümet, 2023'te, Çin ile polislerin eğitimi ve geçici görevlendirilmesini içeren emniyet işbirliği programını "demokrasi ve adalet sistemlerindeki farklılıklar" nedeniyle sonlandırma kararı almıştı.