Vanlı Besici, Van Gölü'ne Hakim Yaylada Sütten Yoğurt ve Peynir Yaparak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vanlı Besici, Van Gölü'ne Hakim Yaylada Sütten Yoğurt ve Peynir Yaparak Geçimini Sağlıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde 30 yıldır besicilik yapan Cemil Vanlı, Van Gölü'ne hakim yaylada otlattığı koyunların sütünden yaptığı yoğurt ve peyniri satarak ailesini geçindiriyor. Vanlı, her yıl ilkbaharda eşi ile birlikte yaylaya çıkarak sürüsünü otlatıyor ve elde ettiği sütü peynir ve yoğurt yaparak satıyor. Hayvancılık faaliyetlerine devam etmek isteyen Vanlı, yol sorunu nedeniyle yetkililerden destek istiyor.

20.06.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde 30 yıldır besicilik yapan Cemil Vanlı, yıllardır Van Gölü'ne hakim yaylada otlattığı koyunların sütünden yaptığı yoğurt ve peyniri satarak ailesini geçindiriyor.

Açıkyol Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki 6 çocuk babası Vanlı, yaklaşık 600 koyundan oluşan sürüsüne kışın yayladaki ahırda, diğer dönemlerde de yaylada bakıyor.

Babasından öğrendiği besicilikle 30 yıldır geçimini sağlayan Vanlı, her yıl ilkbaharda eşi Yadigar Vanlı ile 2 bin 500 rakımdaki Açıkyol Yaylası'na çıkarak sürüsünü otlatıyor.

Yılın yarısına yakınını Van Gölü'ne hakim noktadaki yaylada geçiren Vanlı, günde iki kez sağdığı koyunlarından elde ettiği yaklaşık 600 kilogram sütü peynir ve yoğurt yaparak satıyor.

Etinden, sütünden ve yününden yararlandığı hayvanların yem maliyetini düşürmek için yaylada hayvanlarını otlatmaya eden Vanlı, sağlığı el verdiği sürece hayvancılık faaliyetlerine devam etmek istiyor.

"Hayvancılığın bitmesini istemiyorum"

Günün ilk ışıklarıyla hayvanların bakım mesaisine başlayan Vanlı, AA muhabirine, her gün koyunlardan birkaçının yününü kırktığını daha sonra yaylada otlattığını söyledi.

Maliyetli olduğu için çoban tutmadığını ve yıllardır hayvanlarına kendisinin baktığını anlatan Vanlı, "30 yıl önce babamdan bu işi devraldım. Birkaç koyunla başladım, zamanla 200 koyuna çıkardım. Sonra devletten 100 koyun da destek aldım. Şimdi 600 koyumum var. 30 yıldır mayısta bu yaylaya çıkıyorum. Yaklaşık 6 ay yaylada kalıyorum." diye konuştu.

Çocuklarının da yardımıyla günde iki kez koyunları sağdığını ve yaklaşık 600 litre süt elde ettiğini belirten Vanlı, sütle peynir ve yoğurt yaparak sattığını dile getirdi.

Hayvancılıktan iyi gelir elde ettiğini ifade eden Vanlı, şunları kaydetti:

"Bu iş çok zor ama sürdürmek zorundayız. Hayvancılığın bitmesini istemiyorum. Hayvancılık fabrika gibi. Hayvanların etinden, sütünden, yününden hatta gübresinden bile faydalanıyoruz. Etimiz, sütümüz, yağımız başka ülkeden geleceğine kendimiz üretelim istiyorum. Bu nedenle hayvancılığı ve bu yaylayı terk etmeyeceğim. Her yıl hayvanlarımın bir kısmını satıyoruz. İyi kazanç elde ediyoruz. İki yıldır yağışlar çok iyi. Özellikle bu sene kuraklık yok ve her taraf yemyeşil. Hayvanlarımız çok iyi besleniyor. Su konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz."

"En çok yol konusunda zorlanıyoruz"

Elde ettiği süt ve peyniri her gün ilçe merkezine götürmek zorunda kaldığını söyleyen Vanlı, "En çok yol konusunda zorlanıyoruz. 8 kilometrelik yayla yolumuz çok bozuk. Peynirin bozulmaması için her gün traktörle bu peyniri merkeze götürmem gerekiyor. Yol bozuk olduğu için çok zorlanıyoruz. Bu konuda da yetkililerden destek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Muradiye, Van Gölü, Hakim, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı Besici, Van Gölü'ne Hakim Yaylada Sütten Yoğurt ve Peynir Yaparak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
12:25 Depozito İade Sistemi 1 Ocak’ta başlıyor İşte su, soda, meyve suyu ve kola şişeleri için ödenecek para Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor! İşte su, soda, meyve suyu ve kola şişeleri için ödenecek para
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 12:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Vanlı Besici, Van Gölü'ne Hakim Yaylada Sütten Yoğurt ve Peynir Yaparak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement