Vanspor FK ile Bursaspor 1-1 berabere kalırken goller 27 ve 38. dakikada geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Vanspor'un tek golü 27. dakikada Emirhan Başyiğit'ten gelirken Bursaspor 38. dakikada Iheanacho ile cevap verdi ve mücadele birer puanla sonuçlandı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hakan Ülker, Yusuf Şimşek, Çağrı Yıldırım
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Oulare, Kadir Seven, Mehmet Manış, Mehmet Özcan (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Hikmet Çiftçi, Batuhan İşçiler, Ozan Can Kökçü (Dk. 85 Bardhi), İlkan Sever (Dk. 74 Khan), Alhaft (Dk. 62 Zivkovic)
Bursaspor: Kerem Matışlı, Bayramov, Emirhan Başyiğit, (Dk. 46 Batuhan Yayıkçı), Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Elitim (Dk. 82 Baran Başyiğit), Soner Aydoğdu (Dk. 67 Eyüp Akcan), Boutrah, Lincoln, Halil Akbunar (Dk.16 Saranic), Iheanacho
Gol: Dk. 27 Emirhan Başyiğit (Vanspor) Dk. 38 Iheanacho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk.1 Ertuğrul Ersoy, Dk. 83 Saranic (Bursaspor) Dk. 10 Oulare, Dk. 52 Mehmet Özcan, Dk. 83 Zivkovic (Vanspor)
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor maçı, 1-1 berabere bitti.
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