Varşova'da Askeri Geçit Töreni

Polonya'nın başkenti Varşova'da "Polonya Silahlı Kuvvetler Günü" vesilesiyle 4 binden fazla askerin yürüdüğü, çok sayıda askeri teçhizatın sergilendiği geçit töreni yapıldı.

Varşova'daki Pilsudski Meydanı'nda düzenlenen geçit töreninde 4 bin Polonyalı asker ve NATO müttefiklerinden yaklaşık 200 asker, F-16 savaş uçakları dahil yaklaşık 50 askeri uçak, Leopard, K2 ve Abrams tankları, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, Patriot hava savunma sistemi ve HIMARS roket sistemi eşliğinde yürüdü.

Baltık Denizi'nde de yaklaşık 20 geminin katılımıyla denizde de geçit töreni icra edildi.

Törende konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, bağımsızlığın yalnızca değerli bir hazine değil, aynı zamanda çok pahalı bir kazanım olduğunu söyledi.

Nawrocki, Rusya'nın sürekli bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Tarihimizin, ortak hafızamızın ve modernleşme çabalarımızın, potansiyelimizi artırmaya hazır olduğumuza, kendimizi güvende hissedebileceğimize ve başlıca düşmanımızın yenilmez olmadığına inanmamızı sağlaması gerektiğini söylemeye devam edeceğim." dedi.

"Polonya, kısa vadede Avrupa'daki NATO güçleri arasında üçüncü değil, birinci en güçlü orduya sahip olmalıdır." diyen Nawrocki, bu hedefe ulaşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirtti.

Nawrocki, Polonya'nın savunma harcamalarıyla ilgili görüşmelerin sona ermesi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılması yönünde gecikmeden karar alınması gerektiğini, çünkü bunun Polonya'nın güvenliği için zorunlu olduğunu kaydetti.

Ayrıca Nawrocki, Polonya'da mühimmat üretim tesislerinin inşasına yönelik tüm yasal ve resmi adımları destekleyeceğini ifade etti.

15 Ağustos, "Vistül Mucizesi" olarak da anılan 1920'deki Varşova Muharebesi'nde Kızıl Ordu'ya karşı kazanılan zafer vesilesiyle "Polonya Silahlı Kuvvetler Günü" olarak kutlanıyor.