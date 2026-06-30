VARŞOVA, 30 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'nın Eski Şehir bölgesinde serinlemeye çalışan insanlar, 29 Haziran 2026.
Polonya'da 28 Haziran'da tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunun kırılmasının ardından, başkent Varşova'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Varşova'da Sıcak Hava Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?