Varto'da İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Varto'da İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muş'un Varto ilçesinde yürütülen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, av tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü, 3 av tüfeği şarjörü, 48 tüfek mühimmatı, 26 av tüfeği mühimmatı, harbi ve tarihi eser niteliğinde 4 sikke ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Varto'da İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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