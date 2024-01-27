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Varto'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Varto'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Muş'un Varto ilçesinde akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ilçede, 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri çalışma başlattı. Hava sıcaklığı da hissedilir derecede düşerken, zaman zaman elektrik kesintisi yaşandı.

Varto\'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
27.01.2024 - 22:35,
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Varto'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Varto'da sabah saatlerinde yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Fırtına ile birlikte etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ilçede, hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığı Varto'da, esnaf ise iş yerlerinin önünü kardan temizleme mesaisine başladı.

Kaynak: İHA
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