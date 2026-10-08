Vatan Kalkanı güçleri, Babulmendeb'deki Kahbub cephesinde tam hakimiyet sağladı - Son Dakika
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Vatan Kalkanı güçleri, Babulmendeb'deki Kahbub cephesinde tam hakimiyet sağladı

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Yemen hükümet güçleri, Babulmendeb'deki Kahbub cephesinde kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu. Açıklamada Vatan Kalkanı, Amalika Tugayları ve Müşterek Kuvvetlerin Yemen Şafağı operasyonu kapsamında hakimiyet sağladığı belirtildi; Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri, Husilerle yaşanan çatışmaların ardından ülkenin batısında stratejik öneme sahip Babulmendeb bölgesindeki Kahbub cephesinde kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Vatan Kalkanı güçleri, Amalika Tugayları ve Müşterek Kuvvetlerin "Yemen Şafağı" operasyonları kapsamında Babulmendeb bölgesine bağlı Kahbub cephesinde tam hakimiyet sağladığı bildirildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kahbub'un stratejik önemi

İdari olarak güneydeki Lahic vilayetine bağlı olan Kahbub bölgesi, küresel ticaret ve deniz sevkiyatı açısından kritik konumdaki Babulmendeb Boğazı'na hakim dağ silsilelerini barındırması nedeniyle büyük bir stratejik önem taşıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ve müttefikleriyle Husiler arasındaki çatışmalar, "Yemen Şafağı" operasyonunun üçüncü gününde ülkenin çeşitli cephelerinde devam ediyor.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" operasyonunun başlatıldığını açıklamış ve operasyonun Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almayı, başkent Sana'yı kurtarmayı ve Husilerin darbesine son vermeyi amaçladığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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