(ANKARA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı paylaşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.
Perinçek, mesajında şunları kaydetti:
"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum.
Değerli Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı - Son Dakika
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