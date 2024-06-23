Vatandaşın kirlettiği sahilleri Belediye Başkanı temizledi - Son Dakika
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Vatandaşın kirlettiği sahilleri Belediye Başkanı temizledi

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve belediyede çalışan personeller, vatandaşların bayram tatilinde kirlettiği Güzelyalı Sahili'ni temizledi. Başkan Dalgıç, temizlik konusunda vatandaşlara örnek olunması gerektiğini vurguladı.

23.06.2024 00:10
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Vatandaşın kirlettiği sahilleri Belediye Başkanı temizledi

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'tan örnek davranış

BURSA - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve belediyede çalışan personeller vatandaşların bayram tatilince kirlettiği Güzelyalı Sahili'ni temizledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaz aylarında üçe katlanan nüfus artışı beraberinde sorunları da getirdi. Sahilleri şuursuzca kirleten vatandaşlara bir mesaj vermek isteyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, örnek bir davranışa imza attı. Belediyede çalışan yaklaşık 60 gönüllü personel sabahın ilk ışıklarıyla Güzelyalı Sahili'nde buluştu. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç öncülüğünde eldivenlerini giyen ve ellerine çöp poşetleri alan personele, vatandaşlar da destek verdi. Belediye çalışanları, sigara izmaritlerinden en küçük çöplere kadar titiz bir şekilde sahilleri temizledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yaptıkları çalışmanın sembolik olduğunu fakat herkese de örnek olması gerektiğinin altını çizdi. Dalgıç, "Maalesef yaz ayları geldiğinde bizim nüfusumuz artış gösteriyor. Hafta sonları ayrıca misafir ağırlıyoruz. Sahillerde ciddi kirlenmeler oluyor. Aslına bakarsanız temizlik, kirletmeyerek başlar. Biz de bu konuda örnek olmak istiyoruz. Bu konuda bir hassasiyet oluşturmak istiyoruz. Bugün burada hep birlikte Temizlik İşlerinde çalışan personelimize yardım ediyoruz. Mudanya'yı koruyabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Temizlik konusu sadece bir belediyenin ya da bir kurumun çözemeyeceğini dile getiren Dalgıç, "Mesela bazı öğrenciler sahiplendikleri bazı sahillerin temizliğini yapıyorlar. Bu hiçbir şekilde bir belediyenin ya da sivil toplum örgütünün tek başına yapabileceği bir şey değil. Nüfusun bir anda 110 binden 350 binlere çıktığı bir yerde Temizlik İşleri personelinin buna yetişmesi mümkün değil. O yüzden vatandaş olarak şuurlu olmalıyız ve kirletmemeyi öğrenmeliyiz. Buraların keyfini çıkartırken, bir sonraki gün geldiğimizde buraları temiz bulmak için kendi çöpümüzü toplamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediyesi Temizlik İşlerinde kontrolör olarak görev yapan Murat Ural ise, "Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç öncülüğünde sahil ve kıyı şeridinin temizliğini belediye personelimiz ve vatandaşlarımızla gönüllü olarak yapıyoruz. Halkımız yaz sürecinde buraları özenle kullanırsa herkes için daha sağlıklı bir ortam oluşmuş olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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