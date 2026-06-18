Veba Salgınının Tarihi Değişti

Sibirya'da yapılan araştırma, insanlık tarihinin bilinen en eski veba salgınına ilişkin çarpıcı bulgular ortaya koydu. Mezarlıklardan alınan DNA örnekleri, vebanın sanılandan yaklaşık 1.700 yıl daha eski olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde bulunan mezarlıklardaki insan kalıntılarını inceledi. Bölgede yer alan iki büyük mezarlıkta, belirgin bir ölüm nedeni bulunmayan çok sayıda çocuk ve genç bireyin kalıntılarına rastlandı.

DNA ANALİZLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Araştırmacılar, ölümlerin nedenini belirlemek amacıyla kalıntılar üzerinde DNA incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan analizlerde, mezarlıklarda bulunan 46 kişiden 18'inin veba bakterisini taşıdığı tespit edildi.

Bu sonuçlar, bölgede toplu ölümlere yol açan bir veba salgınının yaşandığını ortaya koydu.

TARİH SANILANDAN ÇOK DAHA ESKİ

Bilim dünyasında daha önce vebanın yaklaşık 3 bin 800 yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, hastalığın en az 5 bin 500 yıl önce insan topluluklarını etkilediğini gösterdi.

Uzmanlar, elde edilen verilerin vebanın insanlardaki kökenine ilişkin bugüne kadar bulunan en eski kanıtlar arasında yer aldığını belirtti.

SONUÇLAR NATURE'DA YAYIMLANDI

Araştırmanın sonuçları, dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan Nature'da yayımlandı. Bilim insanları, keşfin insanlık tarihindeki salgın hastalıkların kökenini anlamak açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.