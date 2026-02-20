Vefa Programı İle Yaşlılara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vefa Programı İle Yaşlılara Destek

Vefa Programı İle Yaşlılara Destek
20.02.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip'te ihtiyaç sahibi yaşlılar için evde bakım ve destek hizmetleri sunuluyor.

İskilip Kaymakamlığı bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin sürdüğü bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde yürütülen program kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden engelli, yaşlı ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara evde bakım ve destek hizmeti verildiği belirtildi.

Vakıf ekiplerince ev temizliği ve hijyenik ortam oluşturulması, kış aylarında soba temizliği, kurulumu ve yakacak hazırlığı gibi ağır işlerin yapılması, yemek pişirme ve mutfak desteği sağlanması, pazar ve market alışverişlerinin gerçekleştirilerek ihtiyaç malzemelerinin kapıya teslim edilmesi hizmetlerinin sunulduğu aktarılan açıklamada, program kapsamında her ay ilçe merkezinde 107, köylerde ise 112 olmak üzere 219 haneye ulaşıldığı, hanelerde yaşayan 335 kişiye düzenli hizmet verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefa Programı İle Yaşlılara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
09:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı ertelenecek
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:01:30. #7.11#
SON DAKİKA: Vefa Programı İle Yaşlılara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.