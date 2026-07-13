Velayet Hakkı Olmayan Ebeveynin Bilgi Talebi Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Velayet Hakkı Olmayan Ebeveynin Bilgi Talebi Reddi

Velayet Hakkı Olmayan Ebeveynin Bilgi Talebi Reddi
13.07.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK, velayeti olmayan ebeveynin çocuğunun eğitim bilgilerine erişim talebini reddetti.

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), velayeti kendisinde olmayan bir ebeveynin, çocuğunun eğitim bilgilerine erişim talebini reddetti.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurun bir öğrenci velisi, velayeti kendisinde bulunmayan çocuğunun eğitim bilgilerine erişim talebinde bulundu. Başvuran, çocuğun eğitim ve gelişimine ilişkin bilgi alma hakkının engellenmesinin ebeveyn-çocuk bağını zedelediğini belirterek, idari uygulamalarla ebeveynlerden birinin 'üçüncü kişi' olarak değerlendirilmesinin hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığını ileri sürdü. Bu gerekçelerle başvuran, ebeveynler arasında eşitliğin gözetildiği ve velayeti bulunmayan ebeveynlerin de çocuklarının eğitim süreçlerine erişiminin sağlandığı bir idari uygulamanın tesis edilmesi yönünde gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılmasını istedi.

'VELAYETİ OLMAYAN EBEVEYN, HUKUKEN ÜÇÜNÇÜ KİŞİ'

Başvuruyu inceleyen KDK, e-Okul sisteminde yalnızca velayet hakkı bulunan ebeveyne erişim yetkisi tanındığını ve velayet kendisinde olan tarafın izniyle diğer ebeveyne de sistem açıldığını belirterek, bu durumun; çocuğun üstün yararı, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ilkeleri gözetilerek oluşturulan teknik bir güvenlik önlemi olduğunu kaydetti.

Velayet hakkı kendisine verilmeyen ebeveynin hukuken üçüncü kişi olduğu ve bu durumda ebeveynlerin kendi aralarında anlaşmaları gerektiği işaret edilerek, anlaşmanın mümkün olmaması durumunda ise mahkemenin karar vermesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle söz konusu idarenin mahkeme kararı olmaksızın, velayet hakkı tanınan tarafın iradesi aksine karar verme yetkisinin olmadığı bildirildi. Bu sebeple, idarenin yürürlükteki mevzuata ve çocuğun üstün yararı ilkesine uygun hareket ettiği, işlemlerde hukuka veya hakkaniyete aykırılık bulunmadığı vurgulanarak, başvurunun reddine karar verildi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Velayet Hakkı Olmayan Ebeveynin Bilgi Talebi Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:27:45. #7.12#
SON DAKİKA: Velayet Hakkı Olmayan Ebeveynin Bilgi Talebi Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.