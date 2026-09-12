Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, May el-Toukhy'nin Kvinde Ukendt filmine gitti - Son Dakika
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Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, May el-Toukhy'nin Kvinde Ukendt filmine gitti

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İtalya'da 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali, Altın Aslan ödülünü May el-Toukhy'nin Kvinde Ukendt filmine vererek sona erdi. Festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü de aynı filmdeki rolüyle Mathilde Arcel kazandı.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmen May el-Toukhy'nin "Kvinde Ukendt (Women Unknown)" filmi kazandı.

Venedik kentinin Lido Adası'nda 2 Eylül'de başlayan dünyanın en eski sinema festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Mısır asıllı Danimarkalı May el-Toukhy'nin üstlendiği "Kvinde Ukendt (Women Unknown)" filmi kazandı.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "Dau" filmiyle Rus asıllı İngiliz vatandaşı Ilya Khrzhanovsky layık görüldü.

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" filmi de "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

Ödül töreninde, en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "Wild Horse Nine" filminde gösterdiği performansla ABD'li aktör John Malkovich alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Kvinde Ukendt" filmindeki rolüyle Danimarkalı aktris Mathilde Arcel layık görüldü.

Festivalde ana yarışma kategorisinde en iyi senaryo ödülü ise "Un bon Petit Soldat" filminin senaristleri Stephane Brize, Coralie Amedeo, Olivier Gorce'a verildi.

Filistin bayraklarından uçurtmalar Lido Adası semalarında uçuruldu

Filistin destekçilerinden oluşan bir grup, ödül gecesi öncesinde köklü festivalin yapıldığı Lido Adası'nın sahillerinde, Filistin bayraklarından yapılan uçurtmaları uçurarak festival yönetimine, gelecek yıl Filistin bayrağının da festival kapsamında diğer ülkelerinki gibi göndere çekilmesi talebini dile getirdi.

Bu arada, 84. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 1-11 Eylül 2027 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, May el-Toukhy'nin Kvinde Ukendt filmine gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, May el-Toukhy'nin Kvinde Ukendt filmine gitti - Son Dakika
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