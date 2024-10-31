Venezuela, Brezilya Büyükelçisini Geri Çağırdı

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Venezuela, "müdahaleci" açıklamaları gerekçe göstererek Brezilya'daki büyükelçisini istişareler için geri çağırdı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu danışmanı Celso Amorim'in Venezuela'yı hedef alan ifadelerine tepki gösterilerek, Büyükelçi Manuel Vadell'in istişareler için ülkeye döneceği bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda, Brezilya'daki büyükelçimiz Manuel Vadell'in istişarelerde bulunmak üzere derhal çağrıldığını bildirmek isteriz." ifadesine yer verildi.

Amorim, 29 Ekim'deki açıklamasında, Maduro hükümetini 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçiminde şeffaf davranmamakla suçlamıştı.

Maduro'nun seçim zaferini bu haliyle tanımayacaklarını vurgulayan Amorim, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadıklarını ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesini arzu ettiklerini belirtmişti.

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerini Maduro'nun kazanmasının ardından Brezilya'nın sonuçlara "şüpheyle" yaklaşması ve seçim tutanaklarının açıklanmasını talep etmesi, iki komşu ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı.