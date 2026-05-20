Venezuela'da 23 Yıl Sonra 3 Eski Polis Serbest - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da 23 Yıl Sonra 3 Eski Polis Serbest

20.05.2026 07:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2002'deki darbe girişimi nedeniyle tutuklanan 3 eski polis memuru, 23 yıl sonra serbest bırakıldı.

Venezuela'da 2002'deki başarısız darbe girişimiyle bağlantılı davalar kapsamında tutuklanan üç eski polis memurunun 23 yıl sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basına göre, sivil toplum kuruluşu Foro Penal, ülkenin en eski siyasi mahkumları arasında gösterilen Erasmo Bolivar, Hector Rovain ve Luis Molina'nın tahliye edildiğini duyurdu.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 300 mahkumun hafta sonuna kadar serbest bırakılacağını söyledi.

Muhalif çevreler ve insan hakları kuruluşları, davaların adil olmadığını ve bu kişilerin siyasi nedenlerle hapiste tutulduğunu savunuyor.

Söz konusu isimler, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez yönetimine karşı 2002'de gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak 2003 yılında tutuklanmıştı.

Bolivar, Rovain ve Molina, "iştirak halinde nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 30'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Puente Llaguno çevresinde yaşanan olaylarda, farklı noktalardan açılan ateş sonucu silahlı çatışmalar çıkmış; olaylarda en az 19 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından 20 Şubat'ta kabul edilmişti.

Yasa tasarısı, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "genel ve tam af" sağlamayı amaçlamış, bunlar arasında, 2024 başkanlık seçimlerinde "siyasi nedenlerle işlenen şiddet suçları" da yer almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da 23 Yıl Sonra 3 Eski Polis Serbest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

06:54
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin
Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
06:35
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
05:37
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
02:27
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 07:45:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Venezuela'da 23 Yıl Sonra 3 Eski Polis Serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.