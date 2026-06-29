Venezuela'da Deprem Sonrası Dayanışma - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Sonrası Dayanışma

29.06.2026 08:50
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Caracas'ta gönüllüler, depremzedeler için yardımları toplarken, güvenlik endişeleri artıyor.

Venezuela'yı sarsan çifte deprem felaketinin ardından başkent Caracas'ta bir araya gelen yüzlerce gönüllü, depremzedeler için bağışlanan kıyafet ve yardım malzemelerini kutulayarak büyük bir dayanışma sergiliyor.

Caracas'a bağlı Altamira semtinde 24 Haziran'daki iki büyük deprem sonrası bir gökdelenin enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları diğer tarafta da gönüllülerin yardım seferberliği aralıksız devam ediyor.

Kentin çeşitli noktalarından gelen gönüllülerin oluşturduğu organizasyonla bağışlanan tüm malzemeler, kolektif şekilde kutulanarak depremzedelere ulaştırılması için toplama merkezlerinde hazır hale getiriliyor.

Venezuela basınına göre, başkent genelinde artçı sarsıntıların korkusu ve hasar tespit çalışmalarının sürmesi nedeniyle 25 bin ila 30 bin kişinin evlerine giremediği ifade ediliyor.

Caracas'a bağlı Chacao, Altamira ve tarihi merkeze bağlı mahallelerde bazı yapıların yıkılmasının yanı sıra 600'den fazla binada derin çatlaklar, taşıyıcı kolon hasarları ve yapısal bozulmalar tespit edildi.

Bu kişilerin bir kısmı parklarda kendi imkanlarıyla çadır kurarken evi tamamen yıkılan veya ağır hasar gören binlerce Caracaslı ise kapalı stadyumlarda, belediye spor salonlarında ve okullarda oluşturulan geçici barınma merkezlerinde konuk ediliyor.

Yardım malzemeleri düzensiz dağıtılıyor

Büyük bir dayanışma sergileyen Venezuelalılar, güvenlik güçlerinin ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yardım malzemelerinin, depremde en çok can ve mal kaybının kaydedildiği başta La Guaira kenti olmak üzere afet bölgelerine süratle ulaştırılması için anlamlı bir çaba harcıyor.

Diğer yandan, depremin vurduğu bazı bölgelerde yağma olaylarının yaşanması nedeniyle güvenlik güçleri önlemlerini artırdı, yardım malzemelerinin düzensiz dağıtılması ve israfı ise yoksulluğun yüksek olduğu ülkede tepkilere yol açtı.

Depremin ardından ortaya çıkan trajik tabloda kimlik tespiti işlemlerinin gecikmesi nedeniyle La Guaira'daki hastanenin bahçesinde onlarca cenazenin açıkta bekletilmesi, salgın hastalık endişelerini ve bölgedeki insani krizi tırmandırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Sonrası Dayanışma - Son Dakika

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