Venezuela'da Depremzedelere Yardım - Son Dakika
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Venezuela'da Depremzedelere Yardım

23.07.2026 15:15
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Yeryüzü Doktorları, Venezuela'daki depremler sonrası acil ihtiyaçlara yönelik destek sağlıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından depremzedelere destek oluyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Venezuela'nın kuzey kıyılarında 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkenin son yıllarda yaşadığı en büyük afetlerden biri olarak kayıtlara geçti. Depremlerin??????? ardından sağlık sisteminin üzerindeki yük her geçen gün artarken, afet bölgesinde temiz su, hijyen, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişim en öncelikli ihtiyaçlar arasında yer alıyor.

Yetkililer, bölgede enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmalarının aylar sürebileceğini belirtirken, insani yardım kuruluşları özellikle sağlık, barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğin kesintisiz devam etmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çekiyor.

Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bölgeye arama kurtarma ekipleri ile insani yardım desteği gönderirken, Yeryüzü Doktorları da sahadaki çalışmalara katkı sunuyor.

Yeryüzü Doktorları, depremin ilk anından itibaren resmi kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek vererek Karakas'ın en ağır etkilenen bölgelerinde okullara sığınan bini aşkın depremzedeye acil ihtiyaç desteği sağladı.

Sahadan elde edilen değerlendirmelere göre, bölgede acil sağlık hizmetleri, tıbbi malzeme ve ilaç desteği, temiz su ve sanitasyon, hijyen malzemeleri, gıda, geçici barınma çözümleri ile psikososyal destek öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunuyor.

Yeryüzü Doktorları da afetin etkilerinin uzun süre devam edeceğini öngörerek insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremzedelere Yardım - Son Dakika

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