Venezuela'da Muhalefet Lideri Seçim Sonuçlarını İtiraz Etti - Son Dakika
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Venezuela'da Muhalefet Lideri Seçim Sonuçlarını İtiraz Etti

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, devlet başkanı seçimini kazandıklarını iddia ederek seçim sonuçlarına itiraz etti. Machado, ellerindeki tutanaklara göre oyların yüzde 73'ünü aldıklarını ve adayları Edmundo Gonzalez'in seçimi kazandığını savundu. Ancak bazı vatandaşlar seçim sonuçlarına güvendiklerini ve demokratik bir şekilde tercihlerini yaptıklarını belirtti.

30.07.2024 04:45
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Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etti.

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) duyurduğu seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu.

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık." ifadesini kullandı.

Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.

Öte yandan gün içinde başkent Karakas'ın cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, alışveriş merkezleri ve mağazalar da açılmadı.

AA muhabiri seçimin tamamlanmasının ardından başkent Karakas'ın tarihi Bolivar Meydanı ve ana caddelerini görüntüledi.

Venezuelalı Ricardo Rodriguez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenilir şekilde yapıldığına inandığını belirtti.

Seçim sonuçlarına itiraz etmenin Venezuela'da alışkanlık haline geldiğini dile getiren Rodriguez, "Yani insanlar kendi görmek istedikleri devlet başkanına oy verdi. İnsanlar, arzu etmedikleri sonuçları protesto ediyor ve hükümete tepki gösteriyor." ifadesini kullandı.

Freedy Gill isimli taksici ise seçim sonuçlarının kendilerinde "büyük" hayal kırıklığına yol açtığını ve bu sonuçları "kesinlikle" beklemediklerini aktardı.

Venezuelalı Eduardo Lopez, herkesin "özgürce" tercihte bulunduğunu ifade ederek, "Seçimlerin demokrasi bayramı şeklinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Kimse kimseyi zorlamadı ve herkes gönlündeki en iyi adayı seçti. Maduro, ekonomik yaptırımlar ve baskılara rağmen işini düzgün yaptı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Muhalefet Lideri Seçim Sonuçlarını İtiraz Etti - Son Dakika

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