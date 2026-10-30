Venezuela'da Rodriguez seçim reformu ve 2027'de dört aşamalı maaş artışı duyurdu - Son Dakika
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Venezuela'da Rodriguez seçim reformu ve 2027'de dört aşamalı maaş artışı duyurdu

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bazı devlet varlıklarının eski sahiplerine iadesi, 2027'de dört aşamalı maaş artışı ve seçim sisteminin yenilenmesini duyurdu. Rodriguez muhalefetle diyalog ve tutuklama uygulamalarında değişiklik yapılacağını belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bazı devlet varlıklarının eski sahiplerine iade edilmesi, 2027'de maaşların artırılması ve seçim sisteminin yenilenmesi için adımlar atılacağını duyurdu.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi aşmak amacıyla kapsamlı bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Rodriguez, "Devletin elinde bulunan ve temel nitelikte olmayan varlıkların özel sektöre sunulması veya eski sahiplerine iade edilmesi amacıyla değerlendirilmesi talimatını verdim. Özel mülkiyet, Anayasamız tarafından korunan ve garanti altına alınan bir haktır." ifadesini kullandı.

Ülke içindeki siyasi muhalefete ve farklı düşünen kesimlere seslenen Rodriguez, 2027'de dört aşamalı maaş artışı yapılacağını, tutuklama uygulamaları ve seçim takviminde de kapsamlı değişikliklere gidileceğini belirtti.

Muhalefet ile diyalog için kapı aralayan Rodriguez, şunları kaydetti:

"Benimle aynı düşünmeyenlerden fikirlerini değiştirmelerini istemiyorum. Onlardan sadece olgulara ve atılan adımlara göre değerlendirme yapmalarını istiyorum. Daha az kavga, daha çok çözüm. Böyle bir dönüşüm sürecindeyiz. Bugüne kadar inşa edilen hiçbir şey yıkılmayacak. Anayasamızın emrettiği tüm seçimler, yenilenmiş bir seçim otoritesi tarafından organize edilerek ve tüm dünya şahitliğinde yapılacaktır."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da yeni Yüksek Mahkeme, yeni Seçim Konseyi ve yeni seçim istediklerini belirtmişti.

Venezuela'nın planlandığı şekilde üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Rubio, "İstediğimiz, yeni bir Yüksek Mahkeme, yeni bir Seçim Konseyi, yeni bir seçim ve yeni bir yönetim sistemi. 10 yıl içinde değil, 5 yıl içinde değil, 2 yıl içinde de değil. Belirlediğimiz takvimler çerçevesinde hızlı şekilde olması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Machado ülkesine dönmüştü

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 7 Aralık 2025'te gizlice ayrıldığı ülkesine 25 Ekim'de geri dönmüştü. Caracas'a konvoy eşliğinde gelen Machado, destekçileri tarafından karşılanmıştı.

Yaklaşık 10 aylık sürgünün ardından ülkesine dönen Machado hakkındaki hukuki belirsizlik ve tutuklanma riski devam ediyor.

Machado hakkında Caracas Terör Mahkemeleri tarafından "terörizm" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla gıyabi yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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