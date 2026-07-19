Venezuela'da Türk Kahramana Nişan - Son Dakika
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Venezuela'da Türk Kahramana Nişan

19.07.2026 11:29
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İbrahim Eser, depremde kurtarma çalışmalarındaki katkılarıyla Venezuela'dan Devlet Nişanı aldı.

Venezuela'yı sarsan çifte depremin ardından enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser, gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından "Devlet Nişanı" ile onurlandırıldı.

İbrahim Eser, depremin ilk anlarından itibaren Anadolu Ajansına (AA) gönderdiği görüntü ve bilgilerle Venezuela halkının yaşadığı felaketi dünyaya duyuran isimlerden biri oldu.

La Guaira kentindeki Jorge Luis Garcia Carneiro Stadyumu'nda düzenlenen törende, Rodriguez, Eser'in yanı sıra deprem sonrası kurtarma ve koordinasyon çalışmalarında görev alan Venezuela'nın ilgili güvenlik ve acil müdahale birimlerini Devlet Nişanı ile ödüllendirdi.

Rodriguez, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün size tüm samimiyetimle söylüyorum ki üniformalarınız her zamankinden daha onurlu ve büyük bir vakar taşıyor çünkü deprem felaketine müdahale etmek için toplamda 30 bin görevliyle yürütülen bu ortak çalışmada, üstlendiğiniz görevi layıkıyla ve en yüksek seviyede yerine getirdiniz. Orada bir Venezuelalının, bir insanın hayatı için azimle mücadele ettiniz. Asla vazgeçmeme ve her zaman dayanışma içinde olma yönündeki Venezuela ruhu ve azmi işte oradaydı."

AA muhabirine konuşan Eser, Rodriguez ile arasındaki görüşmenin detaylarını, kendisine takdim edilen Devlet Nişanı sürecini ve törende yaşananları anlattı.

Eser, Rodriguez'in kısa süre önce AFAD'ın kurduğu çadır kentin açılışına katıldığını kaydederek, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da orada bulunduğunu ve Rodriguez'e kendisinden bahsettiğini dile getirdi.

Rodriguez'in de "'Evet, kendisini biliyorum. Her yerde var. Türkiye'den gelen tüm yardımlara eşlik ediyor, doğru yardımların, doğru yerlere ulaşmasını sağlıyor. Ben de huzurunuzda kendisine çok teşekkür ediyorum." dediğini aktaran Eser, şöyle devam etti:

"Rodriguez, bizzat yanıma gelip bana çok teşekkür etti ve 'Seni ve yaptıklarını internetten takip ediyorum, her şey için çok teşekkür ederim' dedi. Rodriguez, daha sonra yanındakilere dönüp 'İbrahim'e ödül takdim etmemiz lazım, bunu gerçekten çok hak ediyor.' dedi."

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gelen telefonla kendisinden bazı bilgilerin istendiğini, La Guaira'da ve Venezuela'da geçirdiği süre ile kimlik bilgilerinin sorulduğunu anlatan Eser, ardından Rodriguez'in Devlet Nişanı takdim etmek üzere kendisini davet ettiği bilgisinin verilmesinin ardından törene katıldığını ifade etti.

Eser, ödül töreninde yalnız olmadığını, Venezuela'nın çeşitli güvenlik ve kamu kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğunu belirterek, törende Ulusal Polis Genel Direktörü ve İstihbarat Direktörü'ne de nişan takdim edildiğini söyledi.

Törenle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaşan Eser, herkesle sadece selamlaşan, el sıkışmayan Rodriguez'in törende kendisine ismiyle hitap edip elini tutarak teşekkür etmesinin ve yaptığı çalışmaları takdir etmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Rodriguez'in, "Yaptıklarınız onur ve gurur verici" ifadesini kullandığını aktaran Eser, "Ben de 'Bu onur bize ait. İlk günkü gibi nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz' dedim. Çok kısa bir konuşma geçti, o da teşekkür etti ve yanımdan ayrıldı." diye konuştu.

Eser, Rodriguez'in törene gelmesinden önce çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin salonda bulunduğunu vurgulayarak, "İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, hepsi oradaydı. Tanıdığım veya tanımadığım bütün yetkililer selam verdi. 'Türk, her şey için teşekkürler' gibi ifadeler kullandılar." dedi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Venezuela, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Türk Kahramana Nişan - Son Dakika

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