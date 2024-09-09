Venezuela'nın Muhalefet Adayı İspanya'ya İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Venezuela'nın Muhalefet Adayı İspanya'ya İndi

Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, İspanya Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Madrid'e getirildi. Bu durum, iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

09.09.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarıldıktan sonra dün İspanya Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Madrid'e getirilen muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'in İspanya'ya gelişi diplomatik kriz yaşayan iki ülke arasında yeni bir tartışmaya neden oldu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares "Venezuela ile İspanya hükümetleri arasında hiçbir siyasi müzakere olmadı. Edmundo Gonzalez'in getirilişiyle ilgili hiçbir karşılık ödenmedi." açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanı Margarita Robles de Venezuela hükümetiyle "siyasi bir müzakere yapılmadığını sadece askeri uçağın iniş ve kalkışıyla bağlantılı teknik sebeplerle görüşmeler yapıldığını" söyledi.

İspanya hükümetinden gelen açıklamaları "sahtecilikle" suçlayan Venezuela'da eski Devlet Başkan Yardımcısı ve yeni hükümette Petrol Bakanı ve İcra Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Delcy Rodriguez ise "İspanya ile kapsamlı görüşmelerin ardından" muhalif lider Gonzalez'in Madrid'e gönderildiğini savundu.

Rodriguez, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İspanya ve Venezuela hükümetleri arasındaki kapsamlı görüşmeler ve temaslarla sağlanan bir anlaşmanın neticesinde, Edmundo Gonzalez'in güvenli bir şekilde ülkeden çıkışının garanti edildiğini" kaydetti.

Venezuela'da muhalif lider Gonzalez, eşi ile birlikte İspanya Hava Kuvvetlerine ait askeri bir uçakla dün Madrid'e gelmişti.

İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağını açıklanan Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince Nicolas Maduro'nun Devlet Başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunup, sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

Venezuela'da savcılık da komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla 3 kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezeula'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezeula yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Venezuela, Göçmenler, Politika, İspanya, Güncel, madrid, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'nın Muhalefet Adayı İspanya'ya İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:53:33. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela'nın Muhalefet Adayı İspanya'ya İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement