Venezuela'nın Muhalefet Adayı İspanya'ya İndi

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Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarıldıktan sonra dün İspanya Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Madrid'e getirilen muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'in İspanya'ya gelişi diplomatik kriz yaşayan iki ülke arasında yeni bir tartışmaya neden oldu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares "Venezuela ile İspanya hükümetleri arasında hiçbir siyasi müzakere olmadı. Edmundo Gonzalez'in getirilişiyle ilgili hiçbir karşılık ödenmedi." açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanı Margarita Robles de Venezuela hükümetiyle "siyasi bir müzakere yapılmadığını sadece askeri uçağın iniş ve kalkışıyla bağlantılı teknik sebeplerle görüşmeler yapıldığını" söyledi.

İspanya hükümetinden gelen açıklamaları "sahtecilikle" suçlayan Venezuela'da eski Devlet Başkan Yardımcısı ve yeni hükümette Petrol Bakanı ve İcra Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Delcy Rodriguez ise "İspanya ile kapsamlı görüşmelerin ardından" muhalif lider Gonzalez'in Madrid'e gönderildiğini savundu.

Rodriguez, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İspanya ve Venezuela hükümetleri arasındaki kapsamlı görüşmeler ve temaslarla sağlanan bir anlaşmanın neticesinde, Edmundo Gonzalez'in güvenli bir şekilde ülkeden çıkışının garanti edildiğini" kaydetti.

Venezuela'da muhalif lider Gonzalez, eşi ile birlikte İspanya Hava Kuvvetlerine ait askeri bir uçakla dün Madrid'e gelmişti.

İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağını açıklanan Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince Nicolas Maduro'nun Devlet Başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunup, sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

Venezuela'da savcılık da komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla 3 kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezeula'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezeula yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.