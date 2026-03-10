Venezuela'dan ABD ile İlişkilere İlişkin Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'dan ABD ile İlişkilere İlişkin Açıklama

10.03.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD ile uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli ve istikrarlı" ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, ABD ile yıllar sonra yeniden tesis edilen diplomatik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Rodriguez, ABD ile enerji, madencilik ve uyuşturucuyla mücadele dahil birçok alanda ortak bir ajandaya sahip olduklarını belirterek, "Uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurmak istiyoruz ancak bunlar gerçeğe dayanmalı." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'nın gerçekleri bilinmeli, biz bir uyuşturucu ülkesi değiliz. Devlet Başkanı Maduro ve eşi masumdur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Venezuela ile ilişkilere dair açıklama yapılmıştı.

Venezuela'nın geçici yetkilileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Venezuela'da istikrarı teşvik etmek, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve siyasi uzlaşmayı ilerletmek konusundaki ortak çabalarımızı kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanılmıştı.

???????Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Venezuela, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'dan ABD ile İlişkilere İlişkin Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:43:50. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela'dan ABD ile İlişkilere İlişkin Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.