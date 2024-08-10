Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Yüksek Adalet Mahkemesi'ne çağrıldı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) çağırması üzerine 28 Temmuz seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Caracas'taki TSJ merkez binaya giden Maduro, Yüksek Mahkeme üyelerinin devlet başkanı seçimine ilişkin sorularına cevap verdi.

Devlet Başkanı Maduro'nun seçimlerle ilgili ellerindeki belgeleri TSJ üyelerine teslim ettiği belirtildi.

Mahkeme çıkışı basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Maduro, ülkenin barışı, istikrarı ve huzuru için buraya geldiğini söyledi.

Maduro, mahkemenin çağrısı üzerine TSJ'ye geldiğini hatırlatarak, "Devlet başkanı kimliğimi bir tarafa bıraktım ve bir vatandaş olarak geldim. Yargıçların bana yönelttiği hiçbir sorudan kaçınmadım. 10 adaydan 9'u yasalara uydu, sadece biri (muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i kastederek) yüzleşmekten kaçındı. Saklanmayı tercih etti ve şiddet çağrısında bulundu. Ben buradayım ve her çağrıldığımda geleceğim." ifadelerini kullandı.

"Machado tarafından yönlendirilen bir kukla"

Muhalefet aday Gonzalez'i eleştiren Maduro, "Ulusal Seçim Konseyi, 10 adayı, sonuçlara saygı göstersin diye anlaşmayı imzalamaya çağırdı. Bu adam, (Gonzalez) kendi kararlarını kendisi vermiyor, Machado (muhalif lider Maria Corina Machado) tarafından yönlendirilen bir kukla." diye konuştu.

TSJ'nin çağrısına uyarak Yüksek Mahkeme'ye giden 38 partiden bazılarının, seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaların araştırılmasını talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela'da 28 Temmuz devlet başkanı seçiminde yarışan 10 aday, TSJ tarafından 7 Ağustos'ta mahkemeye çağrılmıştı.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.