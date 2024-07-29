Venezuela Muhalefeti Seçim Sonuçlarını Reddetti - Son Dakika
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Venezuela Muhalefeti Seçim Sonuçlarını Reddetti

Venezuela'da muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti. Muhalefet lideri Maria Corina Machado, seçimleri yüzde 70 ile kazandıklarını iddia etti ve Edmundo Gonzalez'u ülkenin seçilmiş yeni devlet başkanı olarak ilan etti. Muhalefet, CNE'nin sonuçlarını reddederek ellerindeki sandık tutanaklarına dayanarak seçimi ezici çoğunlukla kazandıklarını öne sürdü.

29.07.2024 09:39
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Venezuela'da muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söyledi.

İsim vermeden CNE'yi hedef alan Gonzalez, "Tüm kuralları çiğnediler. Venezuelalılar ve herkes olanları biliyor." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado de seçimleri yüzde 70 ile kazandıklarını iddia etti.

Machado, "Tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz, Edmundo Gonzalez, ülkenin seçilmiş yeni devlet başkanıdır. Kazandığımızı herkes biliyor." diye konuştu.

Ellerindeki sandık tutanaklarına göre seçimi "ezici" çoğunlukla kazandıklarını öne süren Machado, "CNE'nin bu sonuçları nereden edindiğini bilmiyoruz. Gonzalez, oyların yüzde 70'ini, Maduro ise yüzde 30'unu aldı. Bu, tarihteki en yüksek katılımlı seçim." dedi.

Machado, Venezuelalılardan sandıklara sahip çıkmalarını isteyerek, birkaç gün içinde neler yapacaklarını kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

CNE Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Muhalefeti Seçim Sonuçlarını Reddetti - Son Dakika

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